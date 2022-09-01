Мошенники придумали новую схему обмана тамбовчан

В Тамбовской области в последнее время получил распространение новый вид телефонного мошенничества. Аферисты звонят людям и представляются операторами сотовой связи. Под разными предлогами они выясняют данные личных кабинетов владельца номера, и, заполучив коды доступа на сайте или в приложении оператора, настраивают с их помощью переадресацию SMS-сообщений или звонков на свой номер. В итоге любая операция, будь то подтверждение оплаты картой в интернет-магазине или оформление кредита, проходит через аферистов, минуя номер абонента. В итоге люди остаются без денег на карте либо на них могут оформить кредит.

Именно по такой схеме действовали мошенники, позвонившие 44-летнему жителю села Атманов Угол Сосновского района. Они представились операторами связи Теле-2, абонентом которой являлся мужчина. Аферисты предложили ему подключить выгодный тариф и попросили сообщить им коды доступа в его личный кабинет абонента, чтобы всё оформить. Мужчина не подумал о каких-то угрозах, ведь аферисты не требовали пароль от банковской карты и сообщил всю нужную мошенникам информацию, а именно данные для входа в его личный кабинет абонента Теле-2. Настроив переадресацию, аферисты по номеру телефона, привязанному к банковскому счету, вошли в личный кабинет клиента и оформили на имя тамбовчанина кредит на 700 тысяч рублей. Из-за переадресации все сообщения о том, что на его имя оформлен кредит, приходили не владельцу номера, а мошенникам. Заподозрил неладное владелец телефона и счёта только через три дня, когда понял, что на его телефон перестали приходить уведомления о транзакциях по карте. Мужчина вошёл в личный кабинет банка и увидел, что у него откуда-то появился большой кредит.

- За помощью житель Сосновского района обратился в полицию, преступников разыскивают, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.