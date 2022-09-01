Под Тамбовом Газель сбила скутериста

Авария произошла на Новой Ляде Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 31 августа в 7 часов 30 минут на 16 км автодороги «Тамбов-Пенза», которая проходит через поселок Новая Ляда. 58-летний Мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 33023», поворачивал налево и столкнулся с электроскутером «KUGOO GH-07», под управлением 49-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия в городскую больницу им. Архиепископа Луки доставили водителя электроскутера и его 41-летнюю пассажирку, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.