Тамбовские хоккеисты проиграли в Рязани

Дубль у "волчат" оформил Расим Шакиров. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 31 августа, в Рязани на ЛДС «Олимпийский» состоялся контрольный матч двумя молодежными хоккейными клубами – местным ВДВ и «Тамбовом».

Уже к исходу первого периода хозяева практически предрешили исход встречи, забросив три шайбы – поочередно отличились Хасанов, Погодин и Енин. Во втором игровом отрезке «волчата» практически выправили ситуацию – на 26-й и 33-й минутах Расим Шакиров оформил дубль. Но на большее гостей не хватило. На 46-й минуте Свалов установил окончательный счет на табло – 4:2 в пользу «Рязань-ВДВ».

Теперь 3 сентября команды проведут ответный матч – на льду мичуринской ледовой арены «Темп». Начало игры в 14:00.