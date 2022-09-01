Тамбовчанин до смерти избил знакомого из-за долга в 3 тысячи рублей

Следователи Тамбовского МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

7 июля в больнице скончался 65-летний мужчина, доставленный после избиения односельчанином. По версии следствия, 18 июня мужчина, будучи пьяным, на улице села встретил знакомого и стал требовать возвращения долга в 3 тысячи рублей, на что мужчина пояснил, что денег у него пока нет. Разозлившись, знакомый сильно избил должника. После того, как он потерял сознание, злоумышленник перенес его в заросли кустарника и скрылся. В этот же день полуживого мужчину обнаружили местные жители, его госпитализировали в больницу, где он позже скончался от полученной травмы головы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.