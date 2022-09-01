В Тамбове готовятся к отопительному сезону

До 15 сентября все управляющие компании Тамбова должны предоставить в комитет жилищно-коммунального хозяйства пакет документов, подтверждающий их техническую готовность к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 годов. На сегодняшний день такие бумаги на проверку подали 37 управляющих компаний из 54.

Ход подготовки контролирует созданная при администрации города комиссия по оценке готовности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону.

Представители жилищно-коммунального комитета организуют и проводят точечные проверки многоквартирных домов, особое внимание тем, по которым часто возникали проблемные ситуации в процессе подключения теплоносителя. На днях специалисты отдела коммунальной инфраструктуры проверили состояние инженерных коммуникаций по адресам: Магистральная, 33, Ореховая, 17, Мичуринская 80,78, 6, Астраханская, 175,176, 182, 187, 195 и других. В ходе проверки обращается внимание на состояние теплоизоляции и качества промывки труб. Также необходимо провести ревизию запорной арматуры отопительной системы и промывку грязевиков. Кроме того, должны быть своевременно проведены гидравлические испытания и состояние труб на вводе в дом.

- После проверок у управляющих компаний до 15 сентября есть время, чтобы устранить замечания, после указанного срока им будут выдаваться паспорта готовности или неготовности к отопительному сезону, в случае неустранения замечаний могут быть наложены значительные штрафные санкции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.