Тамбовчанин из ревности пытался убить приятеля

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 29 августа мужчина находился в гостях у бывшей сожительницы. В ходе застолья фигуранту не понравилось, что его знакомый стал оказывать женщине знаки внимания. Разозлившись, он схватил нож и нанес ему удар в шею, причинив 46-летнему мужчине проникающее колото-резаное ранение с повреждением трахеи, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью. Сейчас раненый находится в реанимационном отделении больницы.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.