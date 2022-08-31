Тамбовский «Спартак» вышел в 3-й раунд Кубка России

"Волки" одержали вторую победу в сезоне. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 31 августа, тамбовский «Спартак» в рамках второго раунда «Пути регионов» Кубка России принимал на своем поле белгородский «Салют». Команды подошли к черноземному дерби с совершенно разными эмоциями. Хозяева не могли выиграть на протяжении шести матчей в подгруппе 1 группы 3 второй лиги, а гости, наоборот, не знали поражений шесть туров во второй подгруппе этой же группы.

Но как это часто бывает в подобного рода матчах, расклады в чемпионате отошли на второй план, и победу праздновал более мотивированный коллектив, то есть «Спартак».

Хозяева уже на третьей минуте повели в счете – отличился Антон Архипов. На 33-й минуте гости получили право на 11-метровый удар. Курзенев не смог поразить цель, но Дегтярев удачно сыграл на добивание – 1:1. Казалось, пора все начинать сначала. Но «волки» умудрились не только оперативно восстановить статус-кво, но и предрешить исход встречи. Для этого им понадобилось всего 100 секунд. Масленников и Скрыпников принесли тамбовскому клубу победу – 3:1.

«Спартак»: Вялов, Бзикадзе (Дворяшин, 85), Шабанов, Щигорев, Перегудов, Чернышов, А.Архипов (Мишутин, 78), Скрыпников, Масленников (Карпухин, 78), С.Архипов (Трифонов, 85), Мызгин (Жеребятьев, 56).