Тамбовчане обратились к Председателю СК России с просьбой помочь добиться наказания врачей, которых они считают виновными в гибели родственников

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Глава ведомства выслушал заявителей из Тамбовской области и Краснодарского края. Жительница нашего региона рассказала, что в июле 2018 года ее 20-летней в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» провели операцию по удалению небных миндалин. После вмешательства состояние девушки ухудшилось, и она скончалась. Женщина не согласна с выводами судебно-медицинских экспертиз, которые противоречили друг другу и не установили причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью пациентки. С похожей ситуацией столкнулась еще одна жительница Тамбовской области. По словам женщины, ее 42-летний супруг плохо себя чувствовал после проведения аналогичной операции в феврале 2020 года в том же ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова. Однако мужчину все равно выписали и вскоре он скончался. Тамбовчанка полагает, что к смерти мужа привели исключительно непрофессиональные действия врачей, которые не оценили должным образом состояние больного, при наличии очевидных обстоятельств не выявили имевшиеся патологии и не приняли экстренных мер к оказанию ему необходимой медицинской помощи. Кроме того, она выразила недоверие к заключениям судебно-медицинских экспертиз.

- Председатель СК России заслушал доклад руководителя СУ СК России по Тамбовской области Александра Полшакова, который сообщил, что по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которые соединены в одно производство, - сообщили в СУ СКР по региону.

Председатель СК России поручил в обоих случаях назначить дополнительные судебно-медицинские экспертизы и провести их в учреждениях Москвы либо Санкт-Петербурга, а также дал ряд поручений Главному управлению криминалистики СК России и Судебно-экспертному центру.