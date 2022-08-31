Тамбовчанин пробрался в цех предприятия и совершил кражу

30 августа в полицию Тамбовского района поступило сообщение от 52-летнего предпринимателя, который рассказал, что из цеха его предприятия в селе Татаново пропали деньги. Полицейские выяснили, что вор отжал пластиковое окно, проник в помещение и забрал 1500 рублей, лежавшие в ящике. На окне нашли отпечатки пальцев преступника.

Цех был оборудован камерами видеонаблюдения, которые помогли в поиске преступника, после изучения видеозаписей сотрудники полиции нашли момент кражи. Оказалось, что преступление произошло ещё 11 августа в 4 часа утра.

При обходе села Татаново участковые уполномоченные полиции выяснили у жителей, что они неоднократно видели недалеко от места кражи неизвестного мужчину. Под подозрение попал 47-летний местный житель, который недавно освободился из колонии. Мужчину нашли и задержали, в краже он сознался. Деньги вернут предпринимателю.

- В отделе полиции выяснилось, что ранее вор уже проникал в тот же цех и похищал имущество, а также совершал кражи у местных жителей, за что и был судим, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проверяется причастность гражданина к аналогичным кражам. Мужчину поместили в следственный изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).