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Общество31 августа 2022 13:48

У Школы-Экотех в Котовске 1 сентября перекроют движения

Движение и стоянку у образовательного учреждения запретят с 9 до 10 часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

1 сентября в Котовске у местной Школы-Экотех запретят остановку и парковку транспорта. Во время праздничных линеек в День знаний 1 сентября нельзя будет проехать или остановиться на участке от перекрестка улиц Красногвардейской и Котовского до дома №38 по улице Котовского. Ограничение будет действовать с 9 до 10 часов.

- Как сообщили в отделе по делам ГО и ЧС администрации Котовска, меры призваны обеспечить безопасность дорожного движения на время праздничных линеек для школьников города, - пояснили в местной администрации.