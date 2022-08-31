У Школы-Экотех в Котовске 1 сентября перекроют движения

1 сентября в Котовске у местной Школы-Экотех запретят остановку и парковку транспорта. Во время праздничных линеек в День знаний 1 сентября нельзя будет проехать или остановиться на участке от перекрестка улиц Красногвардейской и Котовского до дома №38 по улице Котовского. Ограничение будет действовать с 9 до 10 часов.

- Как сообщили в отделе по делам ГО и ЧС администрации Котовска, меры призваны обеспечить безопасность дорожного движения на время праздничных линеек для школьников города, - пояснили в местной администрации.