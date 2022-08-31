Жительница Сочи истратила 48 тысяч рублей с карты, которую потерял тамбовчанин

В Тамбове направляют в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении 34-летней жительницы Сочи. 8 апреля этого года женщина находилась в Тамбове. Примерно в 12 часов этого дня нетрезвая гостья города присела на лавочку у дома №9 по улице Рязанской и увидела лежащую на земле банковскую карту. Подняв карту, Женщина решила проверить можно ли ей расплачиваться, не вводя кода. Зайдя в ближайший «Магнит», она взяла бутылку водки, на кассе приложила карту и увидела, что оплата прошла. В течение следующих трех дней женщина купила товаров на 48 тысяч рублей, в основном это были спиртные напитки и сигареты. Лимит карты закончился, когда она попыталась положить деньги на сотовый телефон. После этого воровка выбросила пластик в мусорный бак.

45-летний владелец карты в это время обратился в полицию с заявлением о ее утере. Мужчина рассказал, что кто-то активно пользуется его деньгами, потому что ему приходят сообщение об оплате товаров.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбову установили личность женщины, которая похитила карту и незаконно тратила чужие деньги. Ее задержали и доставили в отдел полиции, где получили признательные показания. И возбудили уголовное дело по п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

- В настоящее уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.