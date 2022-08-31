В школы Тамбова отправятся больше 4 тысяч первоклассников

1 сентября в Тамбове, как и по всей стране, отметят День знаний. В этом учебном году впервые школьный звонок прозвенит для 4057 маленьких горожан. Всего же с наступлением нового учебного года за парты сядут более 33 тысяч ребят, что на 1,5 тысячи превышает показатели прошлого учебного года. Численность учащихся в Тамбове постоянно растет. За пять лет она повысилась почти на 20%. Наибольший прирост наблюдается в начальных классах.

Больше всего первоклассников традиционно будет в школах № 31 (570 чел.), центре образования №13 (423 чел.) и школе № 1 (378 чел.). Как и в прошлом году самыми многочисленными станут образовательные организации №1 и 31. Здесь обучаются более 3 тысяч школьников. С численностью более 2 тысяч человек будут работать в этом году центр образования № 13, школы № 22, 24 и 36. Видно, что наиболее перегружены школы северной части города. Здесь получают знания более 40% всех школьников Тамбова. Частично снять нагрузку поможет новая школа в микрорайоне «Телецентр» на 2500 мест. Ее открытие планируется уже в конце этого года.

Образовательный процесс в текущем году будет организован в обычном режиме. Традиционные линейки пройдут для всех классов. Затем для школьников проведут тематические уроки.

В День знаний празднично-познавательные программы пройдут в тамбовских библиотеках, ДК «Знамя труда», КДЦ «Мир». Городской парк культуры и отдыха также подготовил много развлечений и сюрпризов для юных тамбовчан.

- С 1 сентября 2022 года в тамбовских школах начнется обучение по новому федеральному государственному стандарту, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбова. - Эти изменения коснутся учеников 1 и 5 классов. Среди нововведений также обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в школах.