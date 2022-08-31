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Общество31 августа 2022 9:26

31 августа в центре Тамбова ограничат движение

На стадионе «Спартак» пройдет футбольный матч
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Во время проведения футбольного матча Кубка России между командами «Спартак» и «Салют» 31 августа в Тамбове вводятся ограничение движения транспорта.

Так, с 16.00 и до окончания спортивного мероприятия будут запрещены остановка и стоянка машин:

- по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;

- по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;

Также вводится запрет на остановку и движение автомобилей по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

- Для исключения выхода пешеходов на проезжую часть дороги по периметра стадиона «Спартак» установят ограждения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.