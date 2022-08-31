У тамбовчанки из незапертой квартиры украли деньги

30 августа в дежурную часть МОМВД России «Кирсановский» поступило сообщение о краже денег у жительницы дома на улице Строителей поселка Прямица. Проникнув в незапертую квартиру одинокой 84-летней женщины, вор похитил 16 тысяч рублей. Оперативники опросили потерпевшую пенсионерку, провели осмотр и изъяли следы пальцев рук и обуви. В совершении преступления заподозрили 35-летняя жительницу села Молоканщина, она нигде не работает и ранее была судима за кражу. Похищенные деньги у женщины нашли и вернут владелице.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.