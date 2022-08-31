31 августа тамбовский «Спартак» начнет поход за Кубком страны

Тамбовчане готовятся к матчу с географическими соседями. Фото с сайта ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 31 августа, тамбовский «Спартак» стартует в Кубке России-2022/23. В рамках второго раунда «Пути регионов» (или проще говоря, в 1/128 финала) наши парни сыграют с белгородским «Салютом». Начало игры на стадионе «Спартак» – в 18:00.

Отметим, что команды подходят к черноземному дерби с совершенно разными эмоциями. Хозяева не могут выиграть на протяжении шести матчей в подгруппе 1 группы 3 второй лиги, а гости, наоборот, не знают поражений шесть туров во второй подгруппе этой же группы.

Билеты на матч можно купить как в кассах стадиона (сегодня они возобновят работу с 12:00), так и онлайн.

Как сообщалось ранее, ХК «Тамбов» занял второе место на домашнем турнире. В заключительной встрече «волки» переиграли «Рязань-ВДВ».