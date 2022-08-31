ХК «Тамбов» занял второе место на домашнем турнире

"Волки" не проиграли в основное время ни одного матча. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 30 августа, в ЛДС «Кристалл» завершился традиционный хоккейный турнир на призы главы администрации Тамбовской области.

После двух поражений по буллитам, от воронежского «Бурана» и «Ростова», ХК «Тамбов» в случае победы над «Рязанью» сохранял шансы на второе место. В итоге он ее и добился, хотя нервозность сохранялась две трети встречи. Первый отрезок выиграли хозяева (на 14-й минуте счет открыл Барбашев), во второй 20-минутке точным броском отметились гости – Пластинин (28-я). В итоге за третий период команды забросили в два раза больше шайб, чем за два первых. Особенно ударно шестиминутку (с 43-й по 49-ю) провели хозяева: Сухов, Корчагин и Бирюков поочередно предопределили исход матча. Гости на 51-й минуте реализовали большинство (Смирнов), но на большее их не хватило. 4:2 – в пользу «Тамбова».

Во втором матче игрового дня «Буран» в серии буллитов обыграл «Ростов» (5:4). В итоге победу на турнире праздновали ростовчане (шесть очков). У «Тамбова» пять баллов и второе место, у «Бурана» - третье (четыре), у «Рязань-ВДВ» - четвертое (три).