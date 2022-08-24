Тамбовчанина отправили на принудительное лечение за нападение с топором на соседа

В Тамбовской области вынесли решение по делу 32-летнему мужчины, который беспричинно набросился с топором на соседа. Днем 15 апреля текущего года он подошел к дому односельчанина и ударил находившегося во дворе хозяина топором по голове. Дальнейшие его действия пресекли очевидцы. Прибывшие медики госпитализировали 46-летнего раненого мужчину в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. Благодаря вовремя оказанной помощи он остался жив.

- Для определения психического состояния нападавшего в рамках следствия проводилась стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая выявила у него признаки хронического психического расстройства, лишающие его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем по решению суда он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.