На Рассказовском шоссе Тамбова из-за смертельного ДТП возникла пробка

Столкнувшиеся машины заблокировали проезд у Кривого моста Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которая, по свидетельству очевидцев, стала причиной большой пробки на Рассказовском шоссе, произошла 24 августа около 18 часов. По данным регионального УГИБДД в районе второго, или, как его называют Кривого моста, столкнулись автомобили Renault Sandero и Газель, которая перевозила асфальтоукладочный каток. Водитель иномарки погиб, его пассажир получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель иномарки погиб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области