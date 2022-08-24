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Происшествия24 августа 2022 16:32

На Рассказовском шоссе Тамбова из-за смертельного ДТП возникла пробка

У второго моста столкнулись Renault Sandero и Газель, груженая катком
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Столкнувшиеся машины заблокировали проезд у Кривого моста

Столкнувшиеся машины заблокировали проезд у Кривого моста

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которая, по свидетельству очевидцев, стала причиной большой пробки на Рассказовском шоссе, произошла 24 августа около 18 часов. По данным регионального УГИБДД в районе второго, или, как его называют Кривого моста, столкнулись автомобили Renault Sandero и Газель, которая перевозила асфальтоукладочный каток. Водитель иномарки погиб, его пассажир получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель иномарки погиб

Водитель иномарки погиб

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Эвакуатор вез тяжелый каток

Эвакуатор вез тяжелый каток

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области