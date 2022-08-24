На Рассказовском шоссе Тамбова из-за смертельного ДТП возникла пробка

Столкнувшиеся машины заблокировали проезд у Кривого моста
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Авария, которая, по свидетельству очевидцев, стала причиной большой пробки на Рассказовском шоссе, произошла 24 августа около 18 часов. По данным регионального УГИБДД в районе второго, или, как его называют Кривого моста, столкнулись автомобили Renault Sandero и Газель, которая перевозила асфальтоукладочный каток. Водитель иномарки погиб, его пассажир получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водитель иномарки погиб
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Эвакуатор вез тяжелый каток
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области