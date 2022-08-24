24-летний тамбовчанин брал в аренду дорогие инструменты и сдавал их в ломбарды

В полицию Тамбова стали поступать сообщения от людей, которые сдавали напрокат дорогостоящие инструменты. Они пояснили, что к ним обращался молодой мужчина, который брал технику, и исчезал. Найти его по оставленному адресу и телефону не получалось.

Так, в мае на 2-ом Авиационном проезде он взял у мужчины электроинструменты, 17 июля у предпринимателя на улице Будёного арендовал звуковое оборудование, а 18 июля на 3-ем Почтовом проезде - сварочный аппарат. Ещё один факт произошёл в Рассказово 21 июля на улице Кольцова, злоумышленник обманул мужчину и завладел его виброплитой.

Полицейские нашли подозреваемого в совершении этих преступлений и доставили 24-летнего жителя Студенецкой Набережной Тамбова в отдел полиции. Выяснилось, что всё похищенное злоумышленник продавал неизвестным или сдавал в ломбарды за небольшую плату. Деньги он потратил. На данный момент известно о 15 фактов мошенничества. Установлено, что сумма ущерба по каждому факту варьируется от 40 до 100 тысяч рублей.

- Возбуждён ряд уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - На данный момент полицейские выясняют причастность афериста к схожим фактам мошенничества.