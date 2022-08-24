60-летний житель Тамбовского района сообщил о заложенной бомбе

23 августа на пульт единой службы «112» позвонил неизвестный и сообщил о том, что в одном из домов на улице Носовской Тамбова заложена бомба. Вскоре личность звонившего установили, предполагаемого нарушителя задержали. Как выяснилось, ложный звонок сделал нетрезвый 60-летний житель села Бокино. Действовал мужчина из хулиганских побуждений. Свою вину он признал.

- В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.