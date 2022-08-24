В Тамбове передают в суд дело похитителей оборудования с трансформаторных подстанций

В прокуратуре Октябрьского района города Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух иностранцев, которых обвиняют в совершении преступлений по п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (5 преступлений), «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (4 преступления) и ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, неизвестный, организовав преступную группу, в которую, в том числе вошли двое иностранцев, с апреля 2021 по сентябрь 2021 года совершили ряд краж электрооборудования с трансформаторных подстанций, расположенных на территории Тамбова и Липецка.

Фигурантам уголовного дела – 28-летнему и 29-летнему жителям Республики Казахстан, предъявлено обвинение в совершении 10 аналогичных преступлений. Суммарный ущерб от их действий составил около 10 миллионов рублей.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.