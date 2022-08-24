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Происшествия24 августа 2022 10:49

Сотрудницу тамбовской экологической службы осудили за служебный подлог

Женщина внесла ложные сведения в акт проверки мусорного полигона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде вынесли приговор бывшему начальнику отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Выяснилось, что 36-летняя сотрудница внесла в акт выездной проверки заведомо ложные сведения о наличии, у ранее ею проверенной организации, эксплуатирующей полигон, дренажной системы отвода фильтра, приемного колодца для сбора фильтра и насосной станции для перекачки фильтра, в отсутствие таковых. Внося заведомо ложные сведения в документы, женщина понимала, что в этом случае организацию привлекут к более мягкой административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, а не по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

- Приговором Ленинского районного суда города Тамбова женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей в доход государства, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.