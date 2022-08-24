Тамбовчан научат уличной латине

В Тамбове стартовал проект «Танцевальные мастер классы во дворах Тамбовщины «Уличная латина». Во дворах многоэтажных домов областного центра по четвергам в 18 часов 30 минут проходят танцевальные мастер классы. Очередной урок латиноамериканских танцев на открытом воздухе пройдет 25 августа на площадке по адресу: город Тамбов, улица Астраханская, 193 (во дворе). В «Уличной латине» могут принять участие все желающие.

- На мастер-классах под руководством опытных педагогов тамбовчане смогут изучить основы мумбы, ча-ча-ча, румбы, бачаты, самбы, сальсы, посодобля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Мастер-классы будут проходить до 20 сентября. Расписание и места проведения доступны в группе ВКонтакте: vk.com/moloddushoytambov.