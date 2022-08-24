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Происшествия24 августа 2022 9:30

В Тамбовской области за сутки двое детей угодили под машины

Под колесами авто оказались 7-летий мальчик и 12-летяя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Дети переходили дорогу в неположенном месте

Дети переходили дорогу в неположенном месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за последние сутки под колеса машин попали двое детей. 23 августа в 15 часов 15 минут в районе дома № 146 по ул. Авиационной Тамбова 37-летний мужчина управляя автомобилем «Тойота Камри» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу.

В этот же день в 18 часов 10 минут на улице Центральная дом 71 с. Граждановка Бондарского района 57-летний мужчина за рулем «Фольксваген пассат» наехал на 7-летнего мальчика, который перебежал перед ним дорогу. Как и в пером случае, пешеходный переход находился рядом.

- После ДТП на автомобиле скорой медицинской помощи ребенка доставили в лечебное учреждение с переломом средней трети левого бедра со смещением, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.