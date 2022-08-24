Тамбовские «волки» переиграли «Рязань»

Впереди наших парней ждет традиционный турнир на призы главы администрации Тамбовской области. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 23 августа, в ледовом дворце спорта «Кристалл» ХК «Тамбов» проводил очередной спарринг в «Рязанью». Уже на 13-й минуте Сигарев вывел хозяев вперед. На первой минуте второго периода Кривошеев восстановил равенство в счете. На 29-й минуте самый полезный игрок матча Жульдиков (именно он ассистировал Сигареву) вновь обеспечил «волкам» минимальный перевес. На 50-й минуте победную шайбу забросил Тимирев. У гостей хватило сил лишь на не повлиявший на исход поединка гол. Смирнов установил окончательный счет на табло – 3:2 в пользу «Тамбова».

Впереди наших парней ждет традиционный турнир на призы главы администрации Тамбовской области. В нём примут участие четыре команды: ХК "Тамбов", ХК "Рязань-ВДВ", воронежский "Буран" и "Ростов". В первом матче в рамках турнира «волки» сыграют с «Бураном». Встреча состоится 28 августа, начало в 19:00.