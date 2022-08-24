В Тамбовскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

23 августа в Тамбовскую область поступила первая партия вакцин против гриппа: почти 69,5 тысяч доз препарата Ультрикс Квадри и Совигрипп в объеме чуть больше 142 тысяч доз.

По словам специалистов, состав вакцин против гриппа ежегодно обновляется с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

- Вакцина Ультрикс Квадри содержит действующие вещества против вируса гриппа следующих типов: А(H1N1), А(H3N2), В (линия Ямагата) и В (линия Виктория), - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Вакцина Совигрипп противостоит вирусам гриппа А(H1N1), А(H3N2) и В, а также содержит иммуномодулятор Совидон.

Медики уверены, что предстоящий эпидемический сезон гриппа также будет проходить на фоне циркуляции новой короновирусной инфекции (COVID-19), что может осложнить течение болезни при микст-инфекции (грипп + COVID-19). Для того, чтобы снизить последствия заболеваемости, в регионе намерены привить от гриппа не меньше 60% жителей, а среди групп риска – не менее 75%. По итогам прошлого сезона вакцинацию прошли 60% населения или 596 653 человека. Медики напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с августа по ноябрь. Особенно вакцинация показана группам риска по заражению гриппом и формированию осложнений.