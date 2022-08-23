Тамбовская область получит 41 миллион на обустройство пляжей

В Федеральном агентстве по туризму подвели итоги конкурса на предоставление в 2023 году субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий в сфере туризма. Тамбовская область признана победителем по одному из направлений конкурса и получит грант в размере 41 миллион рублей на развитие пляжей на территории региона.

Средства направят на организацию регионального конкурса в следующем году, по итогам которого планируется поддержать не менее 10 проектов по развитию пляжей. С учетом софинансирования за счет средств заявителей и бюджета области общий бюджет регионального конкурса составит около 70 миллионов рублей.

Отбор будет проводиться департаментом туризма и молодежной политики администрации области в начале 2023 года. Претендовать на получение господдержки смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями. Победители должны будут реализовать проекты по обустройству пляжей до конца 2023 года.

- Грантовые средства можно направить на обустройство пляжей в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, в том числе на обустройство детских и спортивных зон отдыха, на создание пунктов общественного питания (некапитальное строительство), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.