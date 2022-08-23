У тамбовчанина угнали мотоцикл

21 августа в ОМВД по городу Котовску поступило сообщение от 43-летнего мужчины, который рассказал установлено, что неизвестный угнал его мотоцикл, припаркованный у дома.

Сотрудники полиции осмотрели место преступления и опросили местных жителей. Нашлись свидетели, которые описали подозрительного молодого человека. Вскоре полицейские задержали мужчину, проживающего на улице Гаврилова. В полиции он признался в преступлении, похищенный мотоцикл изъяли и вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.