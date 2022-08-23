В Олимпийском парке Тамбова выступят Artik&Asti

Молодежная группа Artik&Asti даст бесплатный концерт в Олимпийском парке в Тамбове. Он станет своеобразной альтернативой фестивалю «Песни над Цной», который ориентирован на более возрастного слушателя.

Также в гости к тамбовчанам приедет рок-группа из Владимира «Рекорд Оркестр» со своим главным хитом «Лада Седан». Откроют праздничное мероприятие лучшие творческие коллективы Тамбова и области. Ведущими вечера станут победители шоу «Импровизация» на ТНТ Вадим Попов и Николай Сипачёв.

- Начало концерта в 18. часов, вход – свободный, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.