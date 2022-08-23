В Тамбове разыскивают собственников «заброшки», расположенной на улице Мичуринской

Администрация Тамбова через свой официальный сайт обращается к собственникам полуразрушенного заброшенного строения, расположенного в районе многоквартирных домов № 58 и № 60 по ул. Мичуринской, а так же ко всем жителям города Тамбова, которые располагают какой-либо информацией о собственниках данного объекта. В мэрии нет сведений о законности использования земельного участка под недостроем.

Владельцев объекта и тамбовчан, которые знают, кому он принадлежит, просят обратиться в комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова Тамбовской области по телефону 71-01-38 или по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса,146/11, кабинет № 22 (2-й этаж).

- Если собственники не обратятся в комитет градостроительства и землепользования администрации города, будет проводиться работа по признанию данного объекта бесхозяйным и признанию на него права собственности Тамбова для его дальнейшего демонтажа, - сообщают в мэрии областного центра.