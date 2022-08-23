Тамбовчанин получил 10 лет колонии за убийство гостившего у него приятеля

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Утром 21 ноября в квартире дома по улице Гастелло города Тамбова обнаружили тело 28-летнего мужчины с травмами. На следствии и в суде установили, что 16 ноября прошлого года он на несколько дней приехал из Мичуринска в Тамбов в гости к своему знакомому. На следующий день во время распития спиртных напитков гость оскорбительно выразился в адрес супруги приятеля, после чего тот, разозлившись, подверг его избиению. Через несколько дней мужчина скончался в квартире друга от полученной в результате избиения травмы головы.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.