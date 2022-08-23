Тамбовчанин получил от государства 5 миллионов на покупку коров и уморил их голодом

В суде вынесли приговор по уголовному делу, которое возбудили в отношении ИП главы КФХ, которого признали виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Установлено, что 21 мая прошлого года индивидуальный предприниматель и региональное управление сельского хозяйства заключили соглашение о предоставлении за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области гранта в 4 708 000 рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с покупкой 30 коров (нетелей) для ведения сельскохозяйственного производства.

Коров фермер купил, но с июля 2021 по январь 2022 года мужчина, не желая тратить деньги на покупку кормов и не имея своей кормовой базы на содержание поголовья скота, жестоко обращался с животными, истязая коров голодом. 11 животных погибли.

Преступление выявили в Уваровской межрайонной прокуратуре в процессе проверки исполнения бюджетного законодательства, в части целевого расходования денежных средств, выделенных для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

-.Виновному назначен штраф в размере 150 тысяч рублей в доход государства, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.