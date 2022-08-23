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Общество23 августа 2022 10:18

В Тамбовской области проводят проверку по факту гибели рыбы

Массовый замор произошел в реке Пурсовка Кирсановского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
За последнее время это уже второй случай гибели водных обитателей

За последнее время это уже второй случай гибели водных обитателей

В Тамбовской области произошло очередное экологическое ЧП, связанное с массовой гибелью рыбы в реке Пурсовка Кирсановского района. По этому факту, по поручению прокуратуры области в Кирсановской межрайонной прокуратуре начали проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Отобраны пробы воды.

- По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области