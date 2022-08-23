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Общество23 августа 2022 10:10

Тамбовские полицейские спасли из огня пожилую женщину

84-летняя пенсионерка оказалась одна в горящей квартире
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Полицейские вывели из огня жительницу полыхающей квартиры

Полицейские вывели из огня жительницу полыхающей квартиры

Фото: УМВД России по Тамбовской области

18 августа в 19 часов в дежурную часть уваровской полиции поступило сообщение о пожаре в 4 микрорайоне, дом 30. На место направили сотрудников наряда отдельного взвода ППСП старшего лейтенанта полиции Алексея Кулашкина, прапорщика полиции Олега Цыпина, сержанта полиции Артема Васильева и стажера Сергея Дьякова.

Прибыв на место, полицейские увидели, что на балконе второго этажа горит огонь. Не дожидаясь приезда пожарных, они бросились в горящую квартиру, где находилась 84-летняя женщина. Вытащив пенсионерку из задымленного помещения, сотрудники ППС проводили её к машине скорой помощи. Приехавшие к этому моменту пожарные ликвидировали возгорание.

- Спасенная женщина выразила огромную благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сейчас рассматривается вопрос о поощрении полицейских руководством отдела за добросовестное исполнение служебных обязанностей и спасение людей при пожаре.