Тамбовские полицейские спасли из огня пожилую женщину

Полицейские вывели из огня жительницу полыхающей квартиры Фото: УМВД России по Тамбовской области

18 августа в 19 часов в дежурную часть уваровской полиции поступило сообщение о пожаре в 4 микрорайоне, дом 30. На место направили сотрудников наряда отдельного взвода ППСП старшего лейтенанта полиции Алексея Кулашкина, прапорщика полиции Олега Цыпина, сержанта полиции Артема Васильева и стажера Сергея Дьякова.

Прибыв на место, полицейские увидели, что на балконе второго этажа горит огонь. Не дожидаясь приезда пожарных, они бросились в горящую квартиру, где находилась 84-летняя женщина. Вытащив пенсионерку из задымленного помещения, сотрудники ППС проводили её к машине скорой помощи. Приехавшие к этому моменту пожарные ликвидировали возгорание.

- Спасенная женщина выразила огромную благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сейчас рассматривается вопрос о поощрении полицейских руководством отдела за добросовестное исполнение служебных обязанностей и спасение людей при пожаре.