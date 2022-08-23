Тамбовчанина, который стал подставным руководителем фирмы, приговорили к 200 часам обязательных работ

В суде вынесли приговор 34-летнему тамбовчанину, совершившему преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

На следствии и в суде установили, что осенью 2020 года около дома к фигуранту подошел незнакомый мужчина и предложил за деньги передать паспорт для регистрации на его имя юридического лица. Испытывая материальные трудности, он согласился. Далее в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Сделка», фактически к созданию и деятельности которого он никакого отношения не имел, а просто выступал «подставным» лицом.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.