Тамбовчанин до смерти избил сожительницу, обнаружив ее в доме у односельчанина

20 августа в одном из домов села Богословка Тамбовского района обнаружили тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). В совершении преступления заподозрили 47-летнего сожителя погибшей.

По версии следствия, вечером 19 августа в поисках гражданской супруги мужчина зашел в дом к односельчанину. Увидев там сожительницу, на почве ревности он сильно избил ее. На следующий день женщина скончалась.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений погибшей.