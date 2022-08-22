Тамбовчанин сделал ложное сообщение о минировании трех школ

20 августа на телефон экстренной службы «112» позвонил неизвестный и сообщил о минировании трех школ областного центра. Вскоре полицейские установили личность звонившего и задержали его. Как выяснилось, ложное сообщение сделал 49-летний житель Советского района Тамбова, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Вину свою мужчина признал.

- В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Наказание за такое преступление –штраф от 200 тысяч рублей, а максимально - лишение свободы на 3 года.