Тамбовский «Спартак» проиграл дома «Сахалинцу»

Безвыигрышная серия «волков» достигла пяти матчей (=2-3). Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 21 августа, в матче седьмого тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле столичный «Сахалинец». Единственный мяч был забит на 89-й минуте – Поликарпов принес победу гостям (1:0). Таким образом, безвыигрышная серия «волков» достигла пяти матчей (=2-3).

«Спартак»: Вялов, Щигорев, Бзикадзе (Трифонов, 57), Дворяшин, Скрыпников, Масленников (Жеребятьев, 57), А.Архипов (Попов, 78), Запрудских, Мызгин (Перегудов, 38), С.Архипов.

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 1 лидирует курский «Авангард» с 19-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (15). У «Спартака» и обнинского «Кванта» по пять очков. Они делят девятое – десятое места. В восьмом туре подопечные Игоря Неучева сыграют 27 августа в Брянске с динамовцами.