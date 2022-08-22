В Мичуринске на Аллее любви появилась инсталляция «Скажи Да»

Для мичуринцев организовали романтичное пространство Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На Аллее любви, которая расположилась в ландшафтном парке-набережной «Мичуринское подгорье» появились арт-объекты и инсталляция с фразой: «Скажи Да». В мэрии наукограда уверены, что это место будет пользоваться у пар, которые решат связать себя семейными узами.

- Романтичное пространство простирается от кафе «Пристань» до подвесного моста в районе Основного питомника., - сообщают в пресс-службе мэрии Мичуринска.