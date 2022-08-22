В сентябре на Тамбовщине пройдут субботники

С 3 по 24 сентября во всех регионах страны пройдут мероприятия всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и проекта «Лес Победы». Инициаторами акций выступают Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия», Государственная Дума Российской Федерации при поддержке Минприроды России.

Участие в акции может принять каждый тамбовчанин индивидуально, коллективом или организацией. Для этого необходимо по итогам проведенных мероприятий заполнить электронную форму на официальном портале акции http://genyborka.ru/ до 15 октября. По результатам акций движение «Зеленая Россия» определит победителей. В 2021 году в Тамбовской области, по данным с сайта акции «Зеленая Россия», в ней приняли участие более 2 тысяч человек.

- С 2013 года в мероприятиях субботника «Зеленая Россия» приняли участие более 18 миллионов человек во всех 85 регионах РФ, высажены миллионы деревьев в рамках проекта «Лес Победы», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.