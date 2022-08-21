В Тамбовской области работодатели задолжали своим сотрудникам 12,5 миллионов рублей

Размер невыплаченной в срок зп в расчете на одного человека в среднем составил 53,3 тысячи. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По состоянию на 1 августа, задолженность по заработной плате в Тамбовской области составила почти 12,5 миллионов рублей. Такими данными поделились аналитики Тамбовстата. Предприятия региона (без субъектов малого предпринимательства) имеют долг перед 234 работниками. Размер невыплаченной в срок зп в расчете на одного сотрудника в среднем составил 53,3 тысячи рублей.

По сравнению с 1 июля 2022 года задолженность увеличилась на 2,8%. Сумма в несколько миллионов образовалась из-за отсутствия собственных средств предприятий. Как отметили специалисты, долг по заработной плате наблюдался на предприятиях двух видов экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» и «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

- Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по состоянию на 1 августа 2022-го отсутствует, - добавили в Тамбовстате.