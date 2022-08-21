В Тамбовском районе утонул 41-летний мужчина

На месте происшествия работали 11 человек и пять единиц техники. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Мужчина утонул в пруду Тамбовского района. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о трагедии поступило в диспетчерскую 20 августа около 18.40. Специалисты достали из пруда Гигант вблизи села Александровка тело утопленника. В воде погиб 41-летний мужчина.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при купании в естественных водоемах:

- купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил;

- не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце;

- не купаться пьяными;

- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;

- не теряться, даже если вы попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;

- в водоемах с большим количеством водорослей надо стараться плыть у поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку и освободиться от них.

В случае ЧП звоните по номерам «112» или «101».