Тамбовчанин Михаил Беляков стал 2-кратным победителем первенства России по спортивному ориентированию

Михаил Беляков (в центре). Фото из архива спортсмена.

В соревнованиях участвовали более 1700 спортсменов от 11 до 67 лет из 55 регионов страны. Местный спортсмен Михаил Беляков принес в копилку сборной Тамбовской области две золотых медали. Наш земляк выступал среди юниоров до 20 лет.

В кросс-классике дистанцию 6,6 километров он преодолел за 32 минуты 11 секунд. Вторым финишировал Кирилл Каппаров (Новгородская область) – отставание 1,39, третьим - Павел Иванов (Ленинградская область) – 2,49.

В кросс-лонге Михаил добрался к финишу через 1 час 9 минут и 1 секунду после старта. Павел Егоров (Нижегородская область) стал вторым – отставание 1 минута 23 секунды, Марк Тутынин (Смоленская область) завершил выступление с бронзой медалью – 4,37.