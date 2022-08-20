Тамбовчанин украл с чужого счета 1,5 тысячи рублей

15 августа в посёлке Строитель вор воспользовался сотовым телефоном 54-летнего мужчины. Злоумышленник открыл мобильный банк и сумел перевести на свой счёт чужие 1500 рублей. Владелец денег обнаружил пропажу спустя 3 дня и обратился в полицию. В преступлении заподозрили 18-летнего парня, при опросе он во всем собрался.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств)., - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.