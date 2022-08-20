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Общество20 августа 2022 7:49

В Тамбове во время футбольного матча на «Спартаке» ограничат движение

Перекрытие будет действовать в районе стадиона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове во время проведения 21 августа на стадионе «Спартак» матча футбольной национальной лиги 2 между командами ФК «Спартак» и ФК «Сахалинец» вводятся временные ограничения движения. Как рассказали в администрации Тамбова, в этот день будет запрещена остановка и стоянка автомобилей с 16 часов до окончания спортивного мероприятия:

по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;

по нечетной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;

по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;

Также будет запрещена становка и движение транспортных средств по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.