Тамбовские боксеры завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Сиверский (слева), Павел Ермаков (в центре) и Илья Ступников. Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В столице прошли всероссийские соревнования по боксу памяти чемпиона мира Александра Кошкина среди юношей 2006-07 годов рождения. В активе тамбовских спортсменов две бронзовых награды. Павел Ермаков из Моршанска стал третьим в весовой категории до 63 кг, а Илья Ступников из областного центра замкнул призовую тройку в категории свыше 80 кг. Выступали спортсмены под руководством Дмитрия Сиверского.

Как сообщалось ранее, тамбовские «волки» стали вторыми на предсезонном турнире в Саранске. Наши хоккеисты одержали две победы в трех матчах, а Максим Моторыгин был признан лучшим вратарем турнира.