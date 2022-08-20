Тамбовские «волки» стали вторыми на предсезонном турнире в Саранске

По сумме трех матчей «Тамбов» занял второе место, а Максим Моторыгин был признан лучшим вратарем турнира. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

На льду «Саранск Арены» состоялся хоккейный турнир памяти С.А. Николаева. ХК «Тамбов» в первой встрече одолел «Ростов» (2:1, Мягков, 13, Тимирев, 54). Затем последовало поражение от воскресенского «Химика» (3:6, Тимирев, 11, Ковальский, 32, Мнещеряков, 56). И завершили свое выступление «волки» победой над новокузнецким «Металлургом» (2:1, Куракин, 4, Мягков, 28).

По сумме трех матчей «Тамбов» занял второе место, а Максим Моторыгин был признан лучшим вратарем турнира. Победу праздновал «Химик», третье место у «Ростова», четвертое – у «Металлурга». Отметим, что подмосковному клубу тамбовчане уступили лишь по результату личной встречи. Оба клуба набрали по четыре очка.