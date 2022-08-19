В Тамбове закончили благоустройство сквера им. Рыбакова

Сквер ми. Рыбакова появился в городе 30 лет назад Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершили благоустройство сквера им. Рыбакова. Новый облик территория приобрела благодаря национальному проекту «Формирование современной городской среды».

- К работам подошли комплексно: перед началом основного благоустройства полностью заменили тепловые сети, проходящие по территории сквера, - рассказал глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Установили новые чугунные фонари, лавочки, урны, детскую игровую площадку, заменили пешеходное покрытие, провели озеленение.

Эта общественная территория была создана более 30 лет назад и давно нуждалась в обновлении. В прошлом году она вошла в число победителей голосования за благоустройство. Свой голос за неё отдали более пяти тысяч тамбовчан.