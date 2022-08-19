В день авиашоу в Тамбове пустят дополнительные автобусы

В день авиашоу, 20 августа, в Тамбове транпорт будет работать в режиме рабочих дней. Изменения коснутся 4 автобусных маршрутах: №51 «Сенько — МЖК»,№52 «Сенько — Чичерина», №13к «Сенько – деревня Красненькая» и №45 «Динамо– а/в Тамбов». Пассажирский транспорт будет ходить по утвержденному для рабочего дня расписанию. Это сделано для того, чтобы горожане могли оперативно добраться до тамбовского аэродрома, где с 12.00 до 15.00 пройдет авиашоу. Дополнительно с 10 часов 30 минут и до окончания авиационного культурно-спортивного праздника каждые 10 минут будет ходить автобус № 11т «Районная – Пигмент».

- Для этого выделено 8 единиц транспорта, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.