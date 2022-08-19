27 августа в наукограде пройдет «Мичуринская Регата-2022»

В наукограде пройдет «Мичуринская Регата-2022». Принять участие в традиционных соревнованиях по спортивному туризму (дистанция-водная) приглашают всех желающих. В этом году спортивное мероприятие посвящено 85-летию образования Тамбовской области. Впервые в программу соревнований включена категория «семейные экипажи» (папа, мама и ребенок до 14 лет включительно) - байдарка тройка.

- Мероприятие состоится 27 августа, регистрация участников стартует с 9 часов 30 минут. Сбор на площадке у центрального моста, - сообщает пресс-слжба мэрии Мичуринска. - Для участия предлагают байдарки ММ, МЖ и семейный экипаж.